Caso Rubiales, l’ex ct della Spagna femminile accusato di pressioni su Hermoso (As)

Vilda è passato da testimone a indagato. Secondo il giudice, Vilda avrebbe spinto Hermoso a testimoniare a favore di Rubiales

Vilda, ex tecnico della nazionale femminile della Spagna vincitrice del Mondiale è stato accusato di aver costretto Hermoso a testimoniare a favore di Rubiales. Su As sono riportate le decisioni del giudice:

“Il giudice del Tribunale Nazionale, Francisco de Jorge, ha citato come indagati l’ex allenatore di calcio femminile Jorge Vilda e i dirigenti della Nazionale Maschile, Albert Luque, e del reparto marketing, Rubén Rivera, nel caso giudiziario aperto dal bacio di Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso, durante la celebrazione del titolo mondiale della Spagna a Sydney. Il magistrato trasforma lo status di testimoni in indagati per la presunta coercizione di Hermoso a testimoniare a favore di Rubiales”.

Oltre i testimoni, ora resi indagati, il giudice vorrebbe parlare anche con la responsabile stampa e i dirigenti della federcalcio spagnola:

“De Jorge mantiene la convocazione prevista per domani come testimoni la responsabile stampa della squadra femminile, Patricia Pérez, e l’ex direttore della Rfef, Miguel Caba, che testimonieranno a partire dalle 10 del mattino”.

Ovviamente i fatti interessati al giudice De Jorge risalgono a prima delle denunce di Hermoso, la quale ha rotto il silenzio post-bacio di Rubiales. La giocatrice ha da sempre sottolineato che quel bacio non fosse appropriato o consensuale. Lo stesso Rubiales, circa una settimana fa, veniva accusato di una dinamica simile. L’ex presidente della Rfef aveva fatto pressioni a una dipendente della nazionale per confermare le sue versioni. Così come riportava El Confidencial:

“L’ex presidente ha chiesto a una dipendente dell’area Comunicazione che confermasse per iscritto che Jenni Hermoso ha prestato il suo consenso ed era d’accordo con le dichiarazioni che lo scagionavano”.

ilnapolista © riproduzione riservata