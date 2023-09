Capello: «Per lo scudetto sarà Juve-Inter» (Gazzetta)

«La Juve avvantaggiata senza le Coppe. Il Napoli è in crescita in Coppa, però deve ritrovare la voglia di pressare dello scorso anno e i migliori Kvara e Osimhen»

«Non avere le Coppe europee è un vantaggio per lo scudetto» Lo spiega Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport, «lo è stato per il mio Milan nel 1991-92, quando eravamo squalificati in Europa e lo sarà anche per questa Juve»

Per lo scudetto sarà Inter-Juve?

«Mi sembrano le due squadre più competitive. L’Inter è convinta della propria forza e ha una rosa più attrezzata, la Juve possiede dei valori importanti e non ha le Coppe»

Sulle altre rivali, compreso il Napoli

«Il Milan non mi è piaciuto nel derby, ma in Champions ha disputato un’ottima partita. La Roma dipende molto dalla coppia Dybala-Lukaku. Il Napoli mi è sembrato in crescita in Coppa, però gli azzurri devono ritrovare la voglia di pressare dello scorso anno e i migliori Kvara e Osimhen»

