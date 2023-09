Cacciatori: «Un’Italia senza Egonu è un suicidio sportivo»

“Un’Italia senza Egonu è un suicidio sportivo. Capisco Mazzanti, non deve essere facile rappresentare un punto di riferimento per le giocatrici, ma ha sbagliato a escludere chi non lo seguiva più. Prendiamo la partita con la Turchia, da palleggiatrice mi sono messa nei panni di Orro che non riusciva a gestire la partita, a scalare le marce. Non avevamo un piano B, alla prima difficoltà è venuto giù tutto”.

L’atmosfera intorno alla Nazionale non le piace, la vorrebbe più simile a quella di Pozzecco

“Vorrei vedere giocatrici che difendono le compagne, invece aleggia una sorta di “omertà professionale” che non porta a nulla di buono. Restare tutti zitti non va bene, la mancanza di chiarezza non giova a nessuno e finisce per alimentare commenti destabilizzanti. Da speaker motivazionale lo spiego anche alle aziende, le criticità vanno sempre affrontate e risolte velocemente”.

Ora serve unità e che ciascuno si ravveda, le colpe sono di tutti, ma l’importante è la Nazionale perciò la Cacciatori lancia un suggerimento alla Egonu