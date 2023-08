Zielinski ha dato l’ok all’Al-Ahli, il Napoli tratta coi sauditi (Romano)

Sono ore caldissime. La trattativa è in dirittura di arrivo. Il centrocampista ha l’accordo con gli arabi

Il Napoli è vicino a un accordo con la squadra araba Al-Ahli per Zielinski. La notizia è stata riportata come esclusiva dal giornalista Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato ha spiegato con queste parole quanto sta accadendo:

“Al-Ahli è in contatto con il Napoli per completare un accordo con Piotr Zielinski. L’affare è vicino. Le negoziazioni vanno avanti fino alla parte finale, così come Zielinski ha già trovato il suo punto d’incontro e dato l’ok al club arabo”.

EXCL: Al Ahli are now in contact with Napoli to complete Piotr Zielinski deal — agreement close 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli Negotiations moving to final stages as Zielinski has already agreed personal terms with Al Ahli. Crucial hours/days ahead. pic.twitter.com/d6EjPTYLL6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

La trattativa porterebbe via a Garcia uno dei centrocampisti più forti di questo campionato. Inoltre, sebbene manchi diverso tempo alla fine del calciomercato, tra una settimana inizia la Serie A e il Napoli si priva di uno dei suoi top player.

Potrebbe anche diventare l’innesco per concludere l’affare di Gabri Veiga. Il centrocampista del Celta Vigo, infatti, è al centro delle voci di mercato del Napoli e De Laurentiis è al lavoro per concludere l’affare in qualsiasi modo. Lo riportava la Gazzetta recentemente:

“C’è ancora da definire qualche dettaglio, ma il più è fatto: affare da 35 milioni – da capire se anche Diego Demme entrerà nella trattativa -, col giocatore che firmerà un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione. Sarà il vice Zielinski – se il polacco dovesse confermare la voglia di restare e prolungare il contratto”.

