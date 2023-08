Gabri Veiga ad un passo da Napoli, bisogna solo definire i dettagli (Gazzetta)

Un affare da 35 milioni in cui c’è solo da capire se Demme entrerà nella trattativa. Sabato potrebbe essere in gruppo con Garcia

Per la Gazzetta dello Sport, Gabri Veiga è ad un passo dal Napoli. Nonostante l’ostacolo da 40 milioni rappresentato dalla clausola rescissoria presente nel contratto del centrocampista del Celta Vigo. Un ostacolo che ha rallentato la trattativa per lo spagnolo, ma non l’ha condizionata. Ieri Rafa Benitez ha confermato che «l’interesse del Napoli per Gabri è reale e concreto». In Spagna sono convinti che oggi, dopo la sfida contro l’Osasuna, possa esserci una sorta di saluto ufficiale dei tifosi al giocatore.

La rosea scrive:

“C’è ancora da definire qualche dettaglio, ma il più è fatto: affare da 35 milioni – da capire se anche Diego Demme entrerà nella trattativa -, col giocatore che firmerà un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione. Sarà il vice Zielinski – se il polacco dovesse confermare la voglia di restare e prolungare il contratto” per altre 4 stagioni, riducendosi l’ingaggio e rinunciando ai 15 milioni all’anno proposti dall’Al Ahli – ma può essere molto di più, soprattutto nella metà campo offensiva. Veiga è uno che strappa, che salta l’uomo, crea superiorità numerica e vede la porta: 11 gol in 49 presenze in Liga lo confermano. E potrebbe fare tranquillamente il trequartista dietro all’unica punta nel 4-2-3-1, quello che dovrebbe essere il piano B del nuovo Napoli di Garcia”.

Con Gabri Veiga il Napoli avrebbe solo l’imbarazzo della scelta, in mediana.

“chissà che sabato non possa esserci anche Gabriel Veiga sul pullman che porterà i campioni d’Italia in Ciociaria nel prossimo weekend: lo spagnolo scalpita, oggi può salutare Vigo con commozione e cominciare a pensare solo al Napoli”.

Ieri Benitez si è espresso così a proposito di Veiga:

«E’ in una situazione, come altri giocatori di altre squadre, in cui il mercato è aperto, ha una clausola e si parla molto che può andare via, di quando può andare via ecc. Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui (del Napoli. ndr), è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma in caso contrario sono contento di averlo. Lui è arrivato un po’ più tardi, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante. Gli ho parlato della percezione della situazione, per farlo concentrare sul lavoro come stiamo facendo. Non sappiamo se andrà via prima o poi. All’improvviso può arrivare una squadra che paga la clausola e tu non puoi fare niente o può arrivare una squadra che fa un’offerta vicina».

ilnapolista © riproduzione riservata