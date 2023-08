Rubiales bacia sulla bocca la calciatrice spagnola senza il suo consenso, è ovviamente polemica

Sul palco dei Mondiali dopo la vittoria delle spagnole. L’attaccante Hermoso in un video prova a sdrammatizzare: «Non mi è piaciuto»

Rubiales ancora lui. L’ormai noto presidente della federcalcio spagnola è adesso al centro di una polemica sessista. Sul podio dei Mondiali femminili in Australia, vinti dalla Spagna in finale sull’Inghilterra, Rubiales non si è contenuto e come scrive Le Parisien

mentre le giocatori spagnole sul podio per ricevere le loro medaglie e sollevare il trofeo, il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, era un po ‘ troppo coinvolto. Dopo aver salutato alcune giocatorici abbracciandole, Luis Rubiales ha baciato l’attaccante Jenni Hermoso sulla bocca mentre teneva la testa.

Sempre da Le Parisien:

Scioccati, alcuni utenti di Internet spagnoli si sono interrogati sull’eventuale consenso dell’ex giocatrice del Psg e hanno denunciato una violenza sessuale da parte del leader spagnolo che era già stato accusato di organizzare orge con i soldi della Federazione nel settembre 2022. Soprattutto perché la stampa spagnola ha spiegato di non essere a conoscenza di una relazione tra queste due persone.

L’attaccante è stata soft nella reazione. In un video nello spogliatoio, ridendo (ovviamente era contenta per la vittoria), ha detto: «pero no me ha gustado», «non mi è piaciuto».

Ne ha scritto anche El Mundo

El momento en el que le enseñan a Jenni el vídeo

