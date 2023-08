Oltre che al calendario la Lazio di Sarri si arrende anche al Lecce: subisce gol in due minuti

I Sarri boys vincevano 1-0 all’84esimo grazie al gol di Immobile, poi il crollo con reti di Almqvist e Di Francesco. Sarà stato complotto?

Inizia male il campionato della Lazio di Maurizio Sarri che già in conferenza stampa ieri aveva gridato al complotto nei confronti dei biancocelesti a suo dire danneggiati dal calendario. La Lazio ha perso a Lecce 2-1. Vinceva fino all’84esimo grazie al gol di Immobile che ha colpito anche la traversa. Poi, nel finale, la squadra di Sarri ha subito due gol in due minuti. Prima da Almqvist e poi da Federico Di Francesco. Vittoria di prestigio del Lecce di D’Aversa. Subito in salita il campionato del fu comandante.

MA COME CAZZO SE FA pic.twitter.com/L0kTtNusvr — Juanito (@juanito92x) August 20, 2023

