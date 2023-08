Messi, con 10 reti, è già il terzo cannoniere della storia dell’Inter Miami

Primo trofeo in assoluto per l’Inter Miami di Beckham e Messi (e primo titolo conquistato dall’asso argentino nella sua nuova esperienza americana), che ha battuto ai rigori i connazionali del Nashville (di proprietà di Giannis Antetokounmpo…) nella finale della terza edizione della Leagues Cup (torneo che vede la partecipazione congiunta di squadre messicane e statunitensi, nonché delle tre franchigie canadesi ammesse al campionato Usa) conquistando così, oltre al trofeo, anche il diritto a partecipare alla prossima Concacaf Champions League.

Per Messi (che ha siglato il gol del momentaneo 1-0 dei suoi prima del pareggio del Nashville) si tratta della settima presenza con la sua nuova squadra (tutte in Leagues Cup) nelle quali ha già siglato ben dieci reti (è andato a segno in tutte le gare), diventando così il terzo miglior marcatore di sempre dell’Inter Miami (franchigia fondata soltanto nel 2018).

Il tutto aspettando il suo attesissimo debutto in campionato (previsto per 27 contro i New York Red-Bull, dopo la gara di semifinale della Coppa degli Stati Uniti, in programma giovedì 24 contro il Cincinnati…), torneo in cui i rosanero di Miami occupano attualmente l’ultimo posto in classifica nella Eastern Conference con diciotto punti conquistati in ventidue gare disputate, ad una sola lunghezza di distanza del Toronto FC di Lorenzo Insegne, penultimo con diciannove punti ma con due gare disputate in più (ventiquattro).