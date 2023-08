Mario Rui, risolte le tensioni con De Laurentiis: imminente il rinnovo fino al 2026 (Di Marzio)

Prolungamento di un anno per il terzino portoghese. A breve ci sarà la firma sul contratto

La tensione tra l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è rientrata. Mario Rui firmerà a breve il rinnovo con il club partenopeo. Un prolungamento fino al 2026, dunque di un anno, considerando che il terzino è legato al Napoli, dal contratto attuale, fino a giugno 2025. La notizia dell’imminenza della firma è di Gianluca Di Marzio, che scrive:

“Dopo quello di Giovanni Di Lorenzo, in casa Napoli si prepara un altro rinnovo di contratto: sarà Mario Rui il prossimo campione d’Italia in carica a prolungare l’accordo con la società azzurra. L’esterno sinistro portoghese firmerà presto il rinnovo fino al 2026. Un prolungamento di un anno, visto che l’attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2025. Risolta in queste ore dunque la situazione che aveva creato qualche tensione fra le parti, col calciatore che era arrivato ad aprire all’ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato”.

Risolte le tensioni dei giorni scorsi, #MarioRui rinnoverà con il @sscnapoli: nuovo contratto fino al 2026https://t.co/SOtJmg6M5F — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2023

Nei giorni scorsi, infatti, l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, aveva rilasciato alcune dichiarazioni pesanti a TvPlay. Giuffredi aveva detto:

«Ci tengo a precisare alcune cose: in qualità di agente di Mario Rui non ho mai pensato di fare il mercato per il mio assistito. Mario Rui vuole continuare a Napoli: è sempre stato il suo desiderio. Abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere. Qualcosa di profondamente insolito, visto che la vittoria di uno scudetto quasi sempre coincide con un aumento dell’ingaggio. La nostra è una proposta per far comprendere l’amore che ha per Napoli».

«Avevo comunicato al presidente intenzioni ed esigenze di Mario Rui. Aspetti che De Laurentiis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti, non è andata assolutamente così. Dopo vari confronti con il presidente, sia di persona che telefonici, con uno scambio anche vivace di punti di vista, credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito. Un qualcosa che io ritengo assurdo per quanto dimostrato da Mario Rui, riconosciuto dalle statistiche come uno dei migliori terzini della serie A. Ho comunicato io al presidente e Mario Rui al mister che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti».

