Lukaku-Dybala la coppia di cristallo, lo scorso hanno saltato 40 partite (Libero)

Lukaku alla Roma farà coppia con Dybala. Ne scrive Libero con Claudio Savelli.

Lukaku giunge in prestito secco (5,8 milioni di euro al Chelsea e 7,5 milioni netti al giocatore, che ha deciso di ridursi lo stipendio) e poi chissà, anche perché Mourinho è in scadenza e per ora di rinnovo non si parla. Lukaku-Dybala era la coppia che aveva progettato l’Inter per vincere lo scudetto. Non un decennio fa ma l’anno scorso, praticamente ieri.

L’unico problema è che, come tutte le cose preziose, andrà maneggiata con cura: Lukaku e Dybala sono di cristallo, se cadono tendono a rompersi a lungo.

Lo scorso anno, il belga ha saltato 22 partite tra Inter e nazionale ed è rimasto fuori 92 giorni durante la stagione, praticamente tre mesi. In totale ha messo insieme 1988’ con i nerazzurri, non molti, e solo in dieci occasioni è rimasto in campo per tutti i 90’.

L’argentino lo scorso anno ha saltato 18 gare della Roma e ha passato 66 giorni da indisponibile, due mesi abbondanti. Minuti? 2502, alcuni dei quali forzati nelle partite decisive.

