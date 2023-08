Luis Alberto non parte con la Lazio per l’Inghilterra: ormai è muro contro muro

Il Mago è rimasto fermo sulle sue posizioni: pretende il bonus da 140mila euro mai pagato. Pedullà su Twitter: siamo oltre lo strappo

Luis Alberto non è partito con la Lazio per l’Inghilterra. Ormai è muro contro muro, scrive Alfredo Pedullà su Twitter.

Pedullà scrive:

“Luis Alberto non si è presentato per la partenza della Lazio in vista della prossima amichevole con l’Aston Villa“.

Il Mago non ha mai firmato il contratto di rinnovo con la Lazio. Si è irrigidito per via di un bonus non pagato di 140mila euro, scrive il Corriere dello Sport. Ieri ha saltato il doppio allenamento con la squadra facendo infuriare il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron ha promesso punizioni esemplari. Il diesse Fabiani ha provato a mediare. Evidentemente il tentativo non è riuscito, visto che Luis Alberto ha disertato il volo con i compagni e l’amichevole.

Pedullà scrive che ormai è muro contro muro.

“Stavolta crediamo che sia molto più di uno strappo, anche per il tipo di comportamento nei riguardi dei suoi compagni regolarmente partiti per l’Inghilterra”.

La Repubblica scrive che non è esclusa la cessione.

“Un chiarimento è previsto nelle prossime ore, ma niente si può escludere, neanche una cessione. Alcune settimane fa, l’Al Duhail – club del Qatar – aveva offerto 15 milioni alla Lazio e 40 netti complessivi per 5 anni a Luis Alberto: la trattativa ora potrebbe riattivarsi. In caso di partenza, la Lazio tornerebbe su Piotr Zielinski del Napoli, mezzala più volte chiesta da Sarri in questa sessione di mercato”.

