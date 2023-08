Luis Alberto sparisce di nuovo: salta due allenamenti per un premio di 140mila euro mai pagato (CorSport)

Il Mago non ha mai firmato il rinnovo, pretende i soldi promessi da Lotito. Il presidente è furioso e minaccia punizioni esemplari, Fabiani media

La Lazio è in preda al caos. Non bastava il contrasto per il mercato tra Sarri e Lotito, ieri si è aperto un nuovo giallo, che riguarda, ancora una volta, Luis Alberto. Il Mago è sparito: ha saltato due allenamenti perché rivendica un premio da 140mila euro mai pagato. La Lazio è furiosa. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Mago è svanito un’altra volta, ha saltato la doppia seduta di allenamento. Al contratto che non arrivava s’è aggiunto lo strappo per un vecchio premio non riconosciuto da Lotito, cifra pari a 140.000 euro. Questa è la ricostruzione che rimbalza da Formello. Luis lo rivendica, il presidente lo disconosce. È comunque una minuzia, fanno notare dalla Lazio, rispetto ai 4 milioni più bonus offerti allo spagnolo. Luis, per questione di principio, è insorto di nuovo a distanza di una settimana dall’ammutinamento di Auronzo”.

Luis Alberto aveva già disertato l’allenamento il 26 giugno, perché il contratto di rinnovo tardava ad arrivare. Poi l’intervento di Sarri ha scongiurato il peggio, ma la firma ancora non è arrivata.

“Il rinnovo è rimasto inevaso, non è stato ancora restituito firmato. Mancavano dei dettagli da completare, è possibile che fossero mancanti anche questi 140.000 euro”.

Ieri mattina, continua il quotidiano sportivo, “è esploso Luis Alberto, avrebbe pensato ad un nuovo addio alla Lazio. È esploso anche Lotito, avrebbe minacciato decisioni clamorose, provvedimenti punitivi nei confronti dello spagnolo. Col passare delle ore ci ha pensato Angelo Fabiani, diesse non ancora incaricato, a lavorare diplomaticamente per ricucire l’ennesimo strappo”.

Se ci è riuscito si saprà soltanto oggi. Tutto è come al solito nelle mani di Lotito.

“Si salvi chi può, verrebbe da dire. Deve passare la tempesta, la speranza è che rientri il caso e che mercoledì decolli in qualche modo. E’ tutto nelle mani di Lotito, presidente tuttofare, sempre più imperioso e imperante”.

