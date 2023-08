La Mls è Messi-dipendente: richiesta la riprogrammazione delle partite durante le pause nazionali

Messi salterà sicuramente tre partite durante la pausa di settembre e una ad ottobre.

Secondo quanto riportato da Rmc Sport, la Mls avrebbe chiesto di riprogrammare le partite dalla prossima stagione per non incastrare il campionato con la pause delle Nazionali e non perdere le sue stelle, una tra tutte Lionel Messi:

“La Mls sta pensando di interrompere il campionato durante le date di pausa delle Nazionali per non fare più a meno di giocatori come Lionel Messi. L’Inter Miami teme di dover nuovamente giocare senza di lui la prossima settimana. Il sette volte vincitore del Pallone d’Oro si unirà alla nazionale argentina per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Ecuador (7 settembre) e Bolivia (il 12) e salterà quindi le prossime tre partite di campionato della sua squadra contro Los Angeles Fc, Kansas City e Atlanta. «È qualcosa a cui dobbiamo abituarci. Sarà richiamato dalla sua nazionale, ma dovremo continuare a vincere» ha detto il suo allenatore Martino. Non dovrebbero rinunciare, però, a Jordi Alba, che pare si sia ritirato dalla Nazionale. I dirigenti del campionato stanno valutando di cambiare i loro regolamenti dalla prossima stagione, per non penalizzare le squadre che perdono i loro migliori giocatori.

Al momento la Mls consente già ai club di riprogrammare le partite durante questa pausa internazionale. L’Inter Miami lo ha fatto di recente per una partita contro Charlotte, rinviata dal 20 agosto (a causa della Leagues Cup) al 18 ottobre, durante la prossima pausa internazionale (Messi quindi mancherà)”.

