Il primo rigore del Milan non è mai rigore (Corsport), la Gazzetta dà 4 all’arbitro Mariani

Di nuovo rigorino, una chiamata che non tiene conto della dinamica del gioco. Insensato richiamare l’arbitro al Var (c’era Valeri)

Il Milan ha battuto 4-1 il Torino. Vittoria netta, lo ha ammesso anche Juric allenatore dei granata. Ma i due rigore concessi ai rossoneri – sull’1-1 e sul 3-1 – alimentano legittimi dubbi, soprattutto sul metro da seguire per l’assegnazione dei tiri dagli undici metri.

Ne scrive anche la Gazzetta che è piuttosto dura con l’arbitri Mariani cui assegna 4 in pagella. Non dimentichiamo che il Torino è la squadra di Cairo che è anche editore della Gazzetta. Questo per una doverosa guida al lettore. Ecco cosa scrive la Gazza:

Prima o poi gli arbitri dovranno tener conto delle dinamiche di gioco, del contesto da duello (lecito) fra difensore e attaccante. Il rigore al 39’ del primo tempo è specchio proprio di una dinamica di calcio: pallone da sinistra, Buongiorno “sente” Giroud pure col braccio (situazione che fa parte del gioco), quel braccio poi colpito nel momento in cui il francese improvvisamente abbassa la testa: palla non attesa e il difensore è sì responsabile della posizione delle braccia ma Mariani avrebbe potuto tener conto della dinamica. E’ da rigore il pestone di Schuurs a Leao (16’ st) ma l’azione parte da un contatto molto dubbio Krunic-Vlasic nell’altra area. Mariani non vede i due episodi d’area principali, serve il Var. E mancano due gialli, Thiaw su Radonijc e Rodriguez. Vanja (13’ st) protesta ma era fallo in fase di fuga di Loftus-Cheek.

Voto 4 all’arbitro Mariani.

Nell’articolo la Gazzetta scrive;

L’arbitro Mariani ci ha messo del suo con un primo rigore molto generoso e un secondo forse viziato da un precedente fallo. Ma nonostante gli episodi, soprattutto il primo, abbiano zavorrato la partita del Toro, complessivamente tutta la prova granata è stata negativa.

Questo invece il giudizio del Corriere dello Sport

Non è colpa di Mariani se Valeri lo richiama ad una insensata Ofr (on field review, ossia richiamare l’arbitro al var per rivedere l’azione, ndr). Il rigore che arriva diventa “televisivo”, poi non veniteci a sciorinare il refrain della verità del campo. L’internazionale di Aprilia bene sulle proteste di Theo e Juric (il caso Feliciani settimana scorsa insegna), ok il gol di Schuurs (Buongiorno in offside non sulla linea di visione di Maignan), rivedibile sul rigore su Leao.

La dinamica dell’azione sul primo rigore.

Cross di Leão, Giroud s’abbassa a spizza il pallone che finisce sulla mano sinistra di Buongiorno: mai rigore perché:

a) senza il tocco il pallone sarebbe finito sulla faccia di Buongiorno (e ci finisce comunque);

b) non è in posizione innaturale (è in marcatura su Giroud e lo “sente”).

Errore l’intervento di Valeri, in campo nessuno ha chiesto nulla.

Pestone di Schuurs su Leao, Mariani non vede, il Var sì: qui ci sta Ofr, ok il rigore.

