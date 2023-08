Galtier, l’ex ds del Nizza: «Non ho diffuso io la mail dove veniva accusato di razzismo»

A Nice Matin: «La mail è stata scritta nel maggio 2022, molto prima della sua divulgazione. Sono stato anche criticato per averlo coperto».

In un’intervista a Nice-Matin, l’ex direttore sportivo del Nizza Julien Fournier rivela la sua versione dei fatti sul caso Galtier e sostiene di non aver cominciato lui a diffondere la notizia dove l’ex tecnico del Psg veniva accusato di razzismo:

«Sportivamente parlando, è stato un periodo cruciale per il Nizza, il giorno prima di un quarto di finale di Coppa, contro il Basilea. Sono stato triste per il club, i giocatori, Didier (Digard), lo staff. Quello che la gente non sa è il motivo per cui ho scritto questa email. È stata scritta nel maggio 2022, molto prima, quindi, della sua divulgazione dai media. Alcune persone del club, che erano state a conoscenza di tutto quello che era successo, mi avevano criticato per aver coperto questo genere di cose. Per il momento, ero stato in totale opposizione su questi argomenti (con Christophe Galtier) per tutta la stagione. Nel 2021 è arrivato nel mio ufficio e ha salutato suo figlio che mi ha detto: Puoi verificare con mio padre quello che ti ho detto. Una volta che il suo agente/figlio se n’è andato, gli ho chiesto se tutto questo fosse vero. Ha poi risposto di sì e che dovevo prendere in considerazione la realtà di ciò che stava avvenendo in città e che in effetti non potevamo avere tanti neri e musulmani nella squadra.»

ilnapolista © riproduzione riservata