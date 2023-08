Benitez: «Veiga? Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione»

In conferenza stampa: «Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, la situazione è quella che è»

La Liga è iniziata ieri, così come Ligue 1 e Premier League. In Spagna però gli occhi sono puntati sul Celta Vigo e su Gabri Veiga. Il giovane centrocampista è un obiettivo concreto del Napoli, confermato anche da Benitez, allenatore del Celta. In questi giorni il mercato azzurro ha subito un accelerazione.

De Laurentiis tratta con il club spagnolo per evitare di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni e avere la stella del Celta al prezzo di circa 35 milioni. Oggi il Celta Vigo scenderà in campo contro l’Osasuna e nella conferenza stampa prima della partita Benitez ha parlato proprio della situazione Gabri Veiga:

«E’ in una situazione, come altri giocatori di altre squadre, in cui il mercato è aperto, ha una clausola e si parla molto che può andare via, di quando può andare via ecc. Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui (del Napoli. ndr), è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma in caso contrario sono contento di averlo».

E ancora:

«Lui è arrivato un po’ più tardi, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante. Gli ho parlato della percezione della situazione, per farlo concentrare sul lavoro come stiamo facendo. Non sappiamo se andrà via prima o poi. All’improvviso può arrivare una squadra che paga la clausola e tu non puoi fare niente o può arrivare una squadra che fa un’offerta vicina».

