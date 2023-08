Ceferin: «L’Arabia Saudita? Ci vanno i giocatori a fine carriera e quelli non ambiziosi»

Il presidente Uefa a L’Equipe: «Mbappé e Haaland non sognano di andare lì. Ricordano la Cina che dopo il boom non si qualificò nemmeno per i Mondiali»

Il presidente della Uefa Ceferin ha parlato a L’Equipe del campionato saudita.

L’Arabia Saudita ha reclutato massicciamente giocatori dai campionati europei. Sei preoccupato per questo esodo?

«Non è un pericolo. Abbiamo visto un approccio simile dalla Cina, che ha acquistato giocatori alla fine della loro carriera offrendo loro un sacco di soldi. Il risultato: il calcio cinese non si è sviluppato e poi non si è qualificato per il Mondiale. Non è il modo giusto per farlo, dovrebbero lavorare sulla formazione di giocatori e allenatori, ma non è un mio problema. Non sono però solo i giocatori alla fine della loro carriera che hanno firmato questa estate per l’ Arabia Saudita. Ci sono i giocatori alla fine e quelli che non sono abbastanza ambiziosi da puntare alle competizioni “top”. Per quanto ne so, Mbappé e Haaland non sognano l’Arabia Saudita. I migliori giocatori al top della loro carriera, non penso che andrebbero in Arabia Saudita. Non credo nemmeno per un secondo che il campionato saudita possa minacciare le nostre competizioni.»

Alcuni hanno anche parlato di un desiderio da parte dell’Arabia Saudita di partecipare alla Champions League…

«Ne hanno parlato sui giornali senza consultarci. Solo i club europei possono partecipare alla Champions League, all’Europa League o alla Conference League.»

