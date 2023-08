Gabri Veiga ha firmato per l’Al Ahli, oggi volerà in Arabia Saudita (Fabrizio Romano)

Sembra definitivamente la vicenda Gabri Veiga il gioiellino del Celta Vigo. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano nella notte ha pubblicato due tweet.

Nel primo ha informato che il calciatore ha firmato il contratto ed è un nuovo giocatore dell’Al Ahli. Visite mediche completate, documenti firmati.

Nel secondo ha aggiunto che lo spagnolo volerà oggi stesso per l’Arabia Saudita.

L’opzione Napoli è quindi definitivamente tramontata.

More on exclusive news: Gabri Veiga will travel to Saudi today. All documents are signed and sealed, late night deal now completed. 🟢🔒🇸🇦 #AlAhli https://t.co/8Yn5lbIW45

Gabri Veiga has just signed the contract and he’s new Al Ahli player — done deal, here we go confirmed 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Medical completed tonight, documents signed at 2am CET. Gabri Veiga leaves Celta Vigo and joins Al Ahli as they complete one more huge move.

Signed, sealed 🔒🇪🇸 pic.twitter.com/2gR09Mv0Po

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023