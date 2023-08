Arnautovic all’Inter per 10 milioni, guadagnerà 3,7 milioni più bonus

Sulla Gazzetta. Inzaghi avrà l’attaccante del Bologna a disposizione per la partita contro il Monza. Arnautovic non vestiva la maglia dell’Inter dal 2010.

Arnautovic lascia ufficialmente il Bologna per tornare a vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’attaccante austriaco e il club emiliano. Gazzetta ne riporta i dettagli:

“Marko Arnautovic è dell’Inter. Trovato l’accordo con il Bologna: ai rossoblù andranno 8 milioni più 2 di bonus. Al giocatore, che usufruirà come in Emilia del Decreto Crescita (è tornato in Italia nel 2021 dopo l’esperienza in Cina), un biennale da 3,7 milioni netti più bonus”.

Il giocatore, che aveva segnato uno dei goal decisivi per privare i nerazzurri dello Scudetto di due stagioni fa, ritorna a vestire la maglia dell’Inter dopo quella del 2010. In quell’anno Arnautovic fece tre apparizioni, vincendo proprio tutti e tre i titoli dello storico Triplete.

Come riporta Gazzetta, il giocatore non perde tempo e sarà a Milano da subito:

“Sabato sarà a disposizione di Inzaghi per il match contro il Monza. I movimenti per l’attacco dell’Inter però potrebbero non essere finiti: se Correa sarà ceduto in prestito, Marotta, Ausilio e Baccin piazzeranno un altro colpo e tra i papabili c’è anche l’ex Alexis Sanchez. Se invece il Tucu sarà ceduto a titolo definitivo, magari in Arabia, sarà caccia a un profilo ancora più importante e magari tornerà d’attualità il nome di Balogun dell’Arsenal”.

La stessa Gazzetta aveva commentato l’acquisto dell’austriaco come un segnale negativo. Dopo i numerosi attaccanti menzionati in questa parentesi di mercato, l’acquisto di Arnautovic non entusiasmava tifosi e addetti ai lavori. Alla fine, però, vanta i suoi 24 goal in 54 presenze.

