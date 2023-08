Inter, la scelta di puntare su Arnautovic sa tanto di ripiego (Gazzetta)

Morata, Balogun, Taremi, tutte punte di seconda fascia. La dirigenza nerazzurra deve arrabattarsi per prendere una attaccante degno di tale qualifica

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’Inter ha subito un’altra doccia fredda del tutto imprevista. Il papà di Samardzic ha cambiato le carte in tavola a visite già ultimate. L’estate nerazzurra sembra costellata di delusioni. I colpi di mercato a centrocampo (solo Frattesi per adesso) non possono oscurare il massiccio downgrade della rosa di Inzaghi tanto in porta quanto in attacco.

Se è vero che un portiere non si giudica della prima partita, è vero anche che Sommer non è Onana. Così come è lapalissiano che il solo Thuram, insieme a Lautaro e Correa, non può sostenere un attacco candidato a conquistare lo scudetto.

La Gazzetta il punto della situazione, analizzando le alternative in attacco a disposizione dell’Inter:

“L’affare Lukaku ha avuto e continua ad avere ripercussioni a catena su tutti i fronti. Ora la dirigenza nerazzurra è costretta ad arrabattarsi pur di consegnare al tecnico un centrattacco degno di tale qualifica. Sono saliti alla ribalta e poi andati in dissolvenza Morata e Balogun, si sonda anche Taremi, che non convince in assoluto. Sono tutti attaccanti di seconda fascia. Scarta qui, scarta là, metti prima un paletto e poi un altro, e ti ritrovi a trattare, per esempio, anche Arnautovic. Che potrebbe perfino rivelarsi una soluzione efficace, mai dire mai, ma che non ha il profilo ideale per una formazione che ha guardato negli occhi la corazzata City in finale. Il tempo passa e non c’è niente di peggio se devi comprare per forza: la fretta diventa una pessima consigliera. Ripresentarsi alla partenza con l’austriaco sa tanto di ripiego: significa che ci si arrangia con una pezza in attesa di occasioni migliori, difficili da scorgere nell’attuale panorama“.

