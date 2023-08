Adani: «Rrahmani ci ha dato la conferma su Lobotka. Ma Lobotka è la tavola della legge» (VIDEO)

Alla Bobo Tv sul Napoli di Garcia. Cassano: «Voglio vederlo tra 3-4 mesi quando finisce il residuo del genio di Spalletti»

Il dibattito sul Napoli alla Bobo Tv con Cassano e Adani.

Cassano: «Il Napoli avrà ancora il residuo per tre quattro mesi di quello che ha fatto quel genio di Spalletti. Parto dal presupposto che la comunicazione di Garcia, e la persone perbene che è, perché mi piace tanto, a Roma lo hanno disintegrato. Lui è una brava persona, è una intelligente, umile. Lì ancora oggi la maggior parte delle robe in queste due partite ricordano tanto Spalletti, Di Lorenzo che viene in mezzo, Di Lorenzo che fa gol, Osimhen che è un carrarmato, Kvara, tante situazioni. L’unica cosa che posso dire è che in queste due partite sto notando meno il giocatore (Lobotka, ndr) che a me fa impazzire più di tutti del Napoli, meno padrone della partita».

Adani: «Sono d’accordo al 100%. Lo dicevo mentre vedevo la partita»

Cassano: «Garcia sta facendo in modo che, la preparazione, le uscite, la palla su Osimhen, però Spalletti basava molto su Lobotka che faceva giocare la squadra che per sette mesi è stata la più bella d’Europa, adesso lo stanno tra virgolette scavalcando molto andando molto più diretti.

Io ho detto che il Napoli faticherà, sono convinto che faticherà per arrivare nelle prime quattro. Tutti gli allenatori quando arrivano che un altro ha fatto da dio, vogliono cercare di far capire che è vero che ha fatto da dio però io ci sto mettendo del mio. E lì ti possono anche fare dei danni.

Io fra tre quattro mesi voglio vedere un po’ di situazioni. Stanno molto scavalcando la parte centrale dove Lobotka giocava bene, infatti è uscito per la seconda volta, non ha giocato bene. Lobotka è fondamentale per quel giochino bene, per far giocare la squadra in un certo modo, per dare dei tempi, lui faceva le due fasi, importantissimo per quella squadra là. Se il Napoli per sette mesi è stata la squadra più bella d’Europa, col City, è stato grazie a Lobotka. Poi, è chiaro, la differenza la fa Osimhen, la fa Kvaratskhelia, Kim in difesa. Però non mi ha convinto anche se ha vinto due partite meritate. Ho visto Lobotka non in palla e la squadra non ha cercato molto Lobotka per far sì che la squadra girasse attorno a lui.

Adani: «Per forza di cose sarà un po’ diverso. Probabilmente o sicuramente ha i ue giocatori più forti della Serie A, avendo quelli può anche essere diversa e vincere il campionato. Però mi piace la sottolineatura di cercare le diversità. Io penso che il Napoli arrivi tra le prime quattro, è in lotta per lo scudetto. È interessante capire le differenze. Abbiamo avuto conferma da Rrahmani. È arrivato alla Domenica Sortiva. Gli dico: ci puoi dire tu da dentro, cosa c’è nel lavoro di diverso nella preparazione delle giocate tra Garcia e Spalletti? Ovviamente è una domanda di merda perché ti mette in difficoltà. Infatti lui poverino dice: “non so se posso rispondere”. Io gli dico la pressione varia, per me il Napoli pressa meno.

Cassano: «E se a volte pressa, pressa fuori ritmo».

Adani: «Io continuo con Rrahmani, gli dico chessò la pressione, la costruzione da dietro. Lui risponde e dice una cosa bella e vera: “quando l’anno scorso ci pressavano, noi uscivamo sempre giocando. Quest’anno non rischiamo, rischiamo meno e quindi a volte andiamo diretti. Questa è la traduzione del fatto che Lobotka viene meno cercato. Perché tu per uscire dalla pressione hai bisogno di Lobotka. Loobotka è la tavola della legge, se non passi da lui non esci dalla pressione. se tu non ti prendi questo rischio, non vai incontro alla possibilità degli altri di rubartela ma non viene coinvolto Lobotka».

Vieri: «È la prima volta in tre anni che Antonio ha detto una cosa giusta».

Adani: «Si vede questa cosa qui, anche Lobotka due tre volte ha lanciato, palla dritta».

E Vieri: «tanto c’è quello davanti».

