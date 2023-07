Zanoli, il Napoli ha rifiutato un’offerta dello Sporting Lisbona (Corrmezz)

Garcia lo sta valutando: se resta lui, niente Faraoni. Alla lunga lista di nomi per il dopo Kim si aggiunge il francese Lukeba nazionale Under 21

Da Zanoli, e quindi l’esterno di difesa, al successore di Kim. Il calciomercato del Napoli sul Corriere del Mezzogiorno, a firma Ciro Troise.

Garcia sta valutando Zanoli, il Napoli sta apprezzando il lavoro dell’esterno destro classe ‘2000 e ha rifiutato una proposta dallo Sporting Lisbona, sembra non aver intenzione di lasciarlo partire soprattutto per una cessione all’estero. Se dovesse restare Zanoli non verrebbe Faraoni dal Verona con cui si è raggiunto una bozza d’accordo.

Sul mercato si lavora sull’erede di Kim, s’individuano le alternative a Kilman se il Napoli non dovesse riuscire a prendere il difensore inglese. Oltre a Lacroix e Sutalo, spunta anche Lukeba, centrale mancino classe 2002 del Lione che ha disputato l’Europeo Under 21 con la Francia.

