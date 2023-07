Su Maxime Lopez piomba anche la Lazio, ma la trattativa del Napoli è in fase molto avanzata (Gazzetta) 

Il primo obiettivo del club di Lotito era Torreira, che però sembra essersi infortunato. Non sarà facile superare il Napoli, che è già avanti

La Lazio prova ad insidiare il Napoli nella trattativa per Maxime Lopez, scrive la Gazzetta dello Sport, che però aggiunge che il club di De Laurentiis è già più avanti nei colloqui con il sassuolo ed il giocatore francese. La rosea scrive:

“Nella corsa della Lazio al nuovo regista salta fuori la candidatura di Maxime Lopez. Ed è una candidatura forte, in grado di far passare in secondo piano le altre”.

Finora il preferito del club biancoceleste era Lucas Torreira, che però ieri è apparso in una foto su Instagram con un tutore al ginocchio, cosa che preoccupa la Lazio. D’altra parte, il Galatasaray continua a valutare Torreira almeno 12 milioni di euro e non ha molta intenzione di cederlo, per questo il club di Lotito avrebbe dirottato il suo interesse su Maxime Lopez, il preferito di Sarri per il centrocampo.

“Certo, portare il francese a Formello non sarà semplice. Il Sassuolo valuta il giocatore 20 milioni, una cifra più alta di quella che servirebbe per Torreira, ma – secondo Sarri – lo sforzo economico maggiore sarebbe ben ripagato. Il problema è però un altro. Su Maxime Lopez si sono già mossi il Napoli e la Fiorentina. La squadra campione d’Italia, in particolare, ha avviato col Sassuolo una trattativa che è già in una fase molto avanzata. Non sarà facile per la Lazio ribaltare la situazione. Ma neppure impossibile. A patto però di fare in fretta. La Lazio ci sta pensando e potrebbe nelle prossime ore tentare il sorpasso sul Napoli. Se il tentativo dovesse fallire, allora tornerebbe d’attualità la trattativa per Torreira (sempre che siano fugati i dubbi sulle sue condizioni fisiche), ma occhio anche alla candidatura di un altro calciatore che gioca in Turchia, il portoghese Gedson Fernandes del Besiktas”.

Su Maxime Lopez c’è anche la Fiorentina. La Gazzetta, nei giorni scorsi, scriveva:

Adesso anche la Fiorentina sa che cedere Amrabat è nell’ordine delle cose. Non lo è svenderlo. Per questo si aspetta un’offerta intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il mediano. Offerta ancora non recapitata da nessuno malgrado il Manchester United abbia già trovato un accordo con il suo entourage e l’Atletico Madrid resti sullo sfondo, interessato. La Fiorentina sta da tempo mappando il mercato dei centrocampisti. E’ sempre piaciuto Dominguez (’98), anche se strapparlo al Bologna sembra cosa piuttosto complicata. Nelle scorse settimane si è poi registrato l’interesse per Maxime Lopez (’97) del Sassuolo, giocatore dalla valutazione importante per il quale la concorrenza è serrata.

