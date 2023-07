Serie A, anticipi e posticipi: il Napoli di sabato a Frosinone, anche contro Lazio e Genoa

Il Napoli di Garcia apre il campionato alle 18.30, dopodiché giocherà in notturna le successive tre partite contro Sassuolo, Lazio e Genoa

Anticipi e posticipi Serie A. La Lega Serie A ha diffuso la programmazione delle prime quattro giornate del prossimo campionato.

Come ai Mondiali, la prima partita spetta alla squadra campione. Quindi il Napoli aprirà la Serie A sabato 19 agosto alle 18.30, in concomitanza con Empoli-Verona. Napoli, in trasferta a Frosinone. Il derby Inter-Milan, nel quarto turno, si giocherà sabato 16 settembre alle ore 18. Ecco, in dettaglio, tutto il programma.

Prima giornata Sabato 19 agosto: 18.30 Frosinone-Napoli (Dazn), Empoli-Verona (Dazn);

20.45 Genoa-Fiorentina (Dazn), Inter-Monza (Dazn/Sky) Domenica 20 agosto: 18.30 Roma-Salernitana (Dazn), Sassuolo-Atalanta (Dazn);

20.45 Lecce-Lazio (Dazn/Sky), Udinese-Juventus (Dazn) Lunedì 21 agosto: 18.30 Torino-Cagliari (Dazn/Sky);

20.45 Bologna-Milan (Dazn) Seconda giornata Sabato 26 agosto:

18.30 Frosinone-Atalanta (Dazn/Sky), Monza-Empoli (Dazn);

20.45 Verona-Roma (Dazn), Milan-Torino (Dazn/Sky) Domenica 27 agosto: 18.30 Fiorentina-Lecce (Dazn), Juventus-Bologna (Dazn);

20.45 Lazio-Genoa (Dazn/Sky), Napoli-Sassuolo (Dazn) Lunedì 28 agosto: 18.30 Salernitana-Udinese (Dazn); 20.45 Cagliari-Inter (Dazn) Terza giornata Venerdì 1° settembre: 18.30 Sassuolo-Verona (Dazn); 20.45 Roma-Milan (Dazn) Sabato 2 settembre: 18.30 Bologna-Cagliari (Dazn/Sky), Udinese-Fiorentina (Dazn);

20.45 Atalanta-Monza (Dazn/Sky), Napoli-Lazio (Dazn) Domenica 3 settembre: 18.30 Inter-Fiorentina (Dazn), Torino-Genoa (Dazn); 20.45 Empoli-Juventus (Dazn/Sky), Lecce-Salernitana (Dazn) Quarta giornata Sabato 16 settembre: 15 Juventus-Lazio (Dazn);

18 Inter-Milan (Dazn);

20.45 Genoa-Napoli (Dazn/Sky) Domenica 17 settembre: 12.30 Cagliari-Udinese (Dazn/Sky); 15 Frosinone-Sassuolo (Dazn), Monza-Lecce (Dazn); 18 Fiorentina-Atalanta (Dazn); 20.45 Roma-Empoli (Dazn) Lunedì 18 settembre: 18.30 Salernitana-Torino (Dazn); 20.45 Verona-Bologna (Dazn/Sky)

