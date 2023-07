Sampdoria indagata per plusvalenze fittizie, falso in bilancio e truffa ai danni dello Stato

Avrebbe ottenuto dei finanziamenti pubblici a cui però non poteva accedere a causa dei bilanci artefatti tramite plusvalenze con la Juventus

Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede della Sampdoria nell’ambito delle indagini per le plusvalenze. Le indagini sono partite a seguito dell’inchiesta che ha investito la Juventus sullo stesso tema. Secondo l’accusa, la Sampdoria, sotto la presidenza Ferrero, ha ottenuto dei finanziamenti pubblici a cui però il club non poteva accedere a causa dei bilanci artefatti grazie alle plusvalenze.

Continua l’accusa affermando che il club avrebbe usato i suddetti fondi per coprire alcune posizione debitorie delle società cinematografiche di Ferrero in Calabria. Nel mirino degli inquirenti almeno sette operazioni di compravendita, fra cui il portiere Audero passato dalla Juve alla Samp.

A riferire delle perquisizioni è stato il procuratore di Genova Nicola Piacente. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova hanno sequestrato documentazione amministrativa, contabile e fiscale. Inoltre, la procura ha comunicato che la Gdf ha anche inoltrato “richiesta di consegna atti e documenti nelle sedi di Banca Sistema S.p.A. e di Macquarie Bank in Milano” e ha ordinato “la esibizione atti e documenti nelle sedi di Sace S.p.A., di Mediocredito Centrale S.p.A. e dell’Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. in Roma“. Sempre la procura di Genova fa sapere di procedere per “false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 tra U.C. Sampdoria S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A”.

Dopo aver esaminato gli atti provenienti dalla procura della Repubblica di Torino, la procura di Genova ritieni siano emerse ipotesi di plusvalenze fittizie legate a ipotesi di false fatturazione in relazione alla compravendita dei giocatori Emil Audero; dei calciatori Daouda Peeters e Erasmo Mulè, avvenute nel 2019; di Nicolò Francofonte, Matteo Stoppa e Erik Gerbi e del calciatore Giacomo Vrioni, avvenute nel 2020.

Il procuratore Nicola Piacente sottolinea, nella nota della procura , di procedere anche per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in relazione a finanziamenti ottenuti dalla Sampdoria negli anni 2020 e 2021, nel periodo connesso all’emergenza Covid-19.

ilnapolista © riproduzione riservata