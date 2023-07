Ronaldo rischia la rottura del contratto con Nike (147 milioni), ha giocato con parastinchi Adidas

La notizia è del Daily Mail: è successo durante l’amichevole persa contro il Celta Vigo. Ronaldo ha giocato i primi 45 minuti con i parastinchi del colosso avversario della Nike

Qualsiasi cosa Cristiano Ronaldo faccia, rischia di finire sulle prime pagine sportive oppure sui tabloid inglese. Come ad esempio è successo per la prima partita della stagione dell’Al-Nassr contro il Celta Vigo.

Il Daily Mail riporta di un errore che, se fosse stato commesso da un giovane, potrebbe essere etichettato come una mancanza di esperienza. Ma parliamo di Ronaldo e quello che fa o che dice non è mai lasciato al caso.

Il campione portoghese avrebbe rischiato di violare il contratto di sponsorizzazione con la Nike per aver indossato parastinchi Adidas. Un po’ come bere la Coca Cola e dire la che Pepsi è migliore. Il danno d’immagine è incalcolabile.

“Cristiano Ronaldo ha rischiato di violare il contratto con Nike dopo aver indossato parastinchi Adidas. Il 38enne è sceso in campo per la prima volta in questa stagione lunedì nella partita di pre-campionato contro il Celta Vigo che ha battuto l’Al Nassr 5-0. Ronaldo ha giocato i primi 45 minuti e ha guardato dalla tribuna il secondo tempo, dove sono stati segnati tutti e cinque i gol. Ronaldo è sotto contratto con Nike sin dalle prime fasi della sua carriera nel 2003 e ha un contratto decennale da 147 milioni di sterline con i giganti americani. È uno dei più grandi atleti Nike ed è apparso in numerosi spot televisivi che promuovono gli scarpini della Nike“.

Un quasi tradimento che alle celebrità capita piuttosto spesso. Come quando, durante la serata degli Oscar, la conduttrice Ellen Lee DeGeneres fu pagata per mandare in diretta un tweet con il nuovo smartphone della Samsung, salvo poi farlo con il proprio Apple come testimoniato dallo stesso tweet.

Cristiano Ronaldo risks Nike contract breach after appearing to wear Adidas shin pads during Al Nassr’s 5-0 loss to Celta Vigo https://t.co/2WccFfuikX — Mail Sport (@MailSport) July 20, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata