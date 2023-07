Pape Diop, l’agente: «Siamo in contatto col Napoli, il ragazzo ha lo spessore per sostituire Lobotka»

Il senegalese di 19 anni che gioca in Belgio. A Radio Crc: «La trattativa è in corso e siamo ancora agli albori. Contatti con club inglesi importanti»

A Radio Crc è intervenuto Gerald Sagoe, agente di Pape Diop 19 anni, centrocampista senegalese che gioca in Belgio nel Zulte Waregem:

È vero l’interesse del Napoli per Pape Diop?

«Non posso essere certo di questo interesse del Napoli, ma non mi sorprenderebbe perché il giocatore ha tanto futuro davanti. Ci sono stati tanti contatti con società inglesi importanti e non mi sorprenderebbe se tra i club interessati ci fosse anche il Napoli»

Se può essere il profilo corretto per sostituire Lobotka?

«Penso che potrebbe esserlo. Bisogna aspettare, il mercato sembra procedere a rilento. Ci sono diversi club interessati al ragazzo, bisognerà capire se il Napoli farà sul serio per acquistarlo, ma il ragazzo ha lo spessore per ricoprire quel ruolo. Siamo ancora in contatto con il Napoli, la trattativa è in corso, siamo ancora agli albori, ma siamo ancora in contatto con il Napoli. Il fatto che altri giocatori africani abbiano avuto fortuna e velocità di adattamento può essere un elemento a favore del Napoli. Ma bisogna aspettare e vedere come va a finire»

Se Pape Diop sarebbe felice di giocare con il Napoli?

«Assolutamente sì, sarebbe felice di poter giocare con il Napoli»

Se ci sarebbe qualche altro club che lo farebbe ancora più felice?

«Quello che posso dire è che sarebbe molto contento di giocare a Napoli e sarebbe una grande opzione per il suo futuro».