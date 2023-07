Osimhen, il Napoli vuole chiudere la questione entro la fine del ritiro in Abruzzo il 12 agosto (CorSport)

Anche Garcia ha annunciato che sarà in quella data che si tireranno le somme: sa che avere Osimhen in squadra oppure no fa la differenza

Il Napoli intende chiudere la questione del rinnovo di Osimhen entro la fine del ritiro in Abruzzo, il 12 agosto. Sia De Laurentiis che Garcia hanno dichiarato che sarà in quella data che potranno dire dove potrà arrivare il Napoli nella prossima stagione. Ieri il tecnico lo ha ribadito, in un’intervista alla Rai:

«Voglio tenermi la gioia dei tifosi tutto l’anno, ho il mio obiettivo e lo dirò il 12 agosto. Nelle difficoltà i tifosi saranno sempre con noi e se lo faranno fino alla fine vuol dire che avremmo fatto un bel percorso».

Stessa deadline fissata da De Laurentiis il giorno prima. Il presidente del Napoli, durante la presentazione della squadra a Dimaro, aveva infatti detto:

«Dal 28 saremo a Castel di Sangro, lì saranno giorni duri di preparazione e di mercato, verso il 12 agosto potremo dirvi dove l’anno prossimo possiamo arrivare. L’anno scorso vi ho promesso lo scudetto, adesso abbiamo una squadra in evoluzione, in costruzione, un nuovo allenatore. È una squadra straordinaria. Il 12 agosto, quasi mi presero in giro, promisi lo scudetto e lo scudetto è arrivato. Vediamo il 12 cosa posso promettere».

Ieri il tecnico lo ha ribadito. Il Corriere dello Sport scrive che Garcia sa bene che avere Osimhen in squadra oppure no fa la differenza.

“E allora, la storia delle storie. Che, come Rudi lascia intendere da qualche giorno, potrebbe anche cambiare un’altra storia: quella della stagione del Napoli. Avere Osimhen in squadra fa la differenza e non averlo la fa al contrario: l’allenatore ne è perfettamente consapevole ed è per questo che ieri ha dichiarato la sua speranza e la settimana scorsa s’è invece soffermato sulla ricerca della felicità del centravanti. «Lo voglio felice», ha detto. Testuale. La squadra, nel frattempo, concluderà domani il ritiro a Dimaro e poi da venerdì si trasferirà a Castel di Sangro, in Abruzzo: Adl ha annunciato che il 12 agosto tirerà le somme sulle previsioni in vista della prossima stagione, e considerando che si tratta del giorno finale del ciclo abruzzese va da sé pensare che l’obbligo è chiudere la storia entro quella data. Sullo sfondo, nel frattempo, restano le ombre del caso Mbappè. L’ombra del Psg. L’unico club in grado di soddisfare le richieste del Napoli con il famoso duecentino: parole di Adl”.

