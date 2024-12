Kvaratskhelia, il Psg offre 100 milioni. De Laurentiis dice di volerne 150 (Gazzetta)

Può, il Napoli, cedere le due stelle dello scudetto (Osimhen e Kvara) e immaginarsi poi una rifondazione vincente? Il nodo rinnovo

Kvaratskhelia, il Psg offre 100 milioni. De Laurentiis dice di volerne 150. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

La paura fa novanta ma anche cento, come i milioni che il Paris Saint Germain ha messo sul piatto per arrivare a Khvicha Kvaratskhelia.

Tutto, però, è nelle mani di De Laurentiis, da tempo in contatto con l’agente Mamuka Jugeli per cercare un’intesa sul rinnovo. Le parti sono ancora distanti: il Napoli ha offerto quattro milioni più bonus, l’entourage di Kvara ne chiede almeno 5 di base.

Può, il Napoli, cedere le due stelle dello scudetto e immaginarsi poi una rifondazione vincente? Di sicuro, De Laurentiis avrebbe una forza economica senza pari in Italia, ma la mancata qualificazione in Champions ha tolto un po’ di appeal al suo Napoli.

Oggi il presidente azzurro valuta il suo Kvaravaggio non meno di 150 milioni. Cifra fuori mercato anche per una superpotenza come il Psg, visto il crollo del Napoli degli ultimi mesi.

Il futuro di Kvaratskhelia è uno degli interrogativi del Napoli di questo finale di stagione. L’attaccante georgiano ha un contratto con il club che ha però necessità di essere rivisto ed adeguato considerando che lo stipendio di Kvara è decisamente basso in relazione a quello medio della squadra, per non parlare di quello di Osimhen, Nei giorni scorsi l’agente del calciatore Mamuka Jugeli, e il club azzurro si sono incontrati per parlarne.

La Gazzetta edizione georgiana, l'agente ha parlato del futuro dell'attaccante del Napoli che ora è alle prese con una trattativa per il rinnovo di contratto o può arrivare l'addio:

«Non abbiamo fretta di prendere una decisione, perché il Napoli è la seconda casa di Khvicha. Apprezziamo la cura e il rispetto del Napoli e del Presidente nei confronti di Khvicha. La decisione sul futuro di Kvaratskhelia verrà presa solo tenendo conto della volontà del calciatore e del presidente. Vedremo se ci sarà un’offerta che soddisferà il club e il ragazzo».

