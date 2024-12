Gasperini ha quella fame invocata da De Laurentiis per raddrizzare lo spogliatoio (Repubblica)

Sarebbe un impatto forte per il Napoli, un punto di rottura col recente passato: preparazione fisica eccellente e un calcio aggressivo

Gasperini ha quella fame invocata da De Laurentiis per raddrizzare lo spogliatoio. Lo scrive la Repubblica edizione Napoli con Pasquale Tina.

Le parole di Dublino hanno aperto più di uno spiraglio. Gasp è molto tentato: «Dico che è come avere una moglie, dei figli e sei felice, ma ti passa davanti una donna bellissima… » . La donna bellissima è Napoli con il suo carico di entusiasmo e un tifoseria da conquistare cancellando anni di incomprensioni dialettiche. Gasperini ci sta pensando, gli piacerebbe lottare per lo scudetto con la ricetta che conosce ormai alla perfezione. Gli ingredienti preferiti sono attenzione maniacale alla parte tattica, una preparazione fisica eccellente e un calcio aggressivo ma allo stesso tempo propositivo. Sarebbe un impatto forte per il Napoli, un punto di rottura col recente passato. Gasperini ha quella fame invocata da De Laurentiis per invertire la tendenza di uno spogliatoio che ha perso i suoi riferimenti dopo lo scudetto. Il giornodella verità è oggi, è la scadenza imposta dalla società azzurra a Gasp sul suo futuro. L’allenatore originario di Grugliasco parlerà in giornata con il presidente Percassi e comunicherà la sua scelta.

Gasperini vive ore tormentate, l’offerta del Napoli lo tenta (Repubblica)

Repubblica scrive dell’enorme domino che coinvolge le panchina di mezza Europa. Dal Napoli al Bayern Monaco, dal Bologna al Chelsea. De Zerbi al centro di diverse tentazioni. Solo il Napoli non lo ritiene un profilo giusto per la panchina azzurra. De Laurentiis aspetta la risposta di Gasperini.

De Laurentiis e l’Atalanta aspettano Gasperini: non si andrà per le lunghe

Scrive Repubblica:

Gasperini vive ore tormentate, l’offerta del Napoli lo tenta: De Laurentiis aspetta, l’Atalanta anche, è l’eterna lotta tra cuore e ragione. A Bergamo giurano che la spunterà il sentimento, la riserva non è ancora sciolta ma non si andrà per le lunghe. Alla finestra anche le alternative: Pioli e Italiano per esempio sono in ballo sia per il Napoli che per l’Atalanta, mentre Juric rappresenta una soluzione interessante per i bergamaschi perché è l’allievo prediletto di Gasperini, il sistema di gioco non cambierebbe. Tra i top manager in attesa c’è Antonio Conte: il Milan si è indirizzato altrove, con il Napoli è sceso il gelo, lo stesso Chelsea si è raffreddato e pensa ad altri italiani, cioè Maresca e De Zerbi.

A De Zerbi invece pensa il Bologna, però l’ex allenatore del Brighton vorrebbe restare in Premier League e spera in una chiamata del Manchester United. Sarri può tornare in Premier. In Italia c’è la Fiorentina che deve decidere il successore di Italiano: Palladino ha sorpassato Aquilani. Il primo è in scadenza di contratto con il Monza, che per sostituirlo sceglierà tra Nesta, Pirlo e Baroni. Con Palladino, in viola può trasferirsi l’allievo Colpan

