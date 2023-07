Milinkovic, sondaggio del Napoli: l’ipotesi è cedere Zielinski e Politano come contropartite (CorSport)

Anche Juve e Inter si sono informate. Lotito lo valuta 40 milioni. Milinkovic preferirebbe la Juventus, che però lo vuole in prestito

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiesto informazioni alla Lazio per Milinkovic Savic. Non solo il Napoli, anche Juventus e Inter. Lotito chiede 40 milioni. Ma il Napoli può convincerlo inserendo nella trattativa due contropartite.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Juve, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Miliknovic, una risorsa per Sarri e un ‘problema’ per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti, come ci ha ribadito ieri mattina al telefono e con l’intenzione di resistere, pur lasciando intuire i dubbi: la scadenza contrattuale lo mette di fronte ad una scelta. Tenerlo senza indebolire la Lazio sul campo, con il rischio di perderlo a zero e non vederlo nei prossimi mesi con la testa libera (Sarri dixit) oppure cederlo a una concorrente nella stagione dello scudetto contendibile e senza un sostituto adeguato?”.

Da parte di Juve, Inter e Napoli, scrive il quotidiano sportivo, ci sono stati solo sondaggi, nessuna offerta formale.

“Offerte sul tavolo non ce ne sono. I sondaggi non si sono trasformati in trattative”.

La prima a muoversi è stata l’Inter, che però al momento non ha risorse per trattare con la Lazio, dopo l’affare Frattesi. Hanno invece più possibilità Juventus e Napoli.

“De Laurentiis ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello”.

Il Corriere dello Sport si chiede: “Sergej andrebbe a Napoli?”. La risposta: fino a ieri e da almeno un anno appare chiaro il suo gradimento nei confronti della Juve, che ha provato un approccio offrendo tre settimane fa 25 milioni più Luca Pellegrini. I bianconeri prenderebbero Milinkovic solo in prestito con obbligo di riscatto e questo comporterebbe la necessità, per la Lazio, di prolungargli il contratto almeno per un anno.

“La formula rivelerebbe l’inevitabile sospetto: Sergej già in parola con la Juve per il 2024, Lotito costretto a una resa clamorosa salvando il salvabile, cioè 40 milioni cash (senza contropartite tecniche) da incassare tra un anno per un giocatore già perso”.

