Zielinski alla Lazio, è tra i nomi preferiti da Sarri per il post Milinkovic-Savic (Il Messaggero)

Nel futuro della Lazio potrebbe esserci anche Zielinski. Lo scrive Il Messaggero:

Sarri benissimo che il futuro del suo progetto alla Ferguson passa dalla Champions. Giovedì un’altra cena a Formello con Lotito, le solite promesse di una rivoluzione a obiettivo raggiunto e di un mercato assecondato. Potrebbe essere tardi, molte società si sono già mosse in anticipo, ma il patron biancoceleste non fa passi più lunghi della gamba senza sapere se avrà il tesoretto da 50 milioni oppure no. Il tecnico ha diversi nomi pronti sul taccuino. Loftus-Cheek e Zielinski – se non rinnoverà con il Napoli – sono fra preferiti per la sostituzione di Milinkovic insieme a Frattesi, invitato da diversi giocatori a Formello, ma forse destinato a rimanere solo un sogno alla luce di un prezzo quasi proibitivo. Si tratta di top player comunque raggiungibili solo se Sergej porterà i 40 milioni promessi da Kezman a Lotito.

