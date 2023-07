Matthaus distrugge Lucas Hernandez: «disastroso il rapporto qualità-prezzo» (Rmc)

Su Rmc sport Matthaus parlava così del fratello di Theo: “Nel 2019 il Bayern lo acquistò a peso d’oro: 80 milioni di euro”. Ora è al Psg

Matthaus ha commentato il passaggio di Lucas Hernandez dal Psg al Bayern Monaco. Scrive Rmc sport:

“Acquistato a peso d’oro nel 2019 dal Bayern Monaco per la cifra di 80 milioni di euro, Lucas Hernandez ha spesso dimostrato il suo affetto per il Bayern con ottime prestazioni, ma ha faticato nella costanza a causa dei numerosi infortuni, come successo l’anno scorso”.

Nonostante questo, i bavaresi sono riusciti a cedere Lucas Hernandez al Psg per il valore di 47 milioni di euro, ma una leggenda dei tedeschi non ha digerito la dinamica. Matthaus ha commentato così il trasferimento del fratello di Theo:

“Non ha mostrato gratitudine, l’esempio perfetto di mancanza di carattere”.

E non si tratta della prima volta dove il grande centrocampista parla senza peli sulla lingua. Rmc sport ricorda quanto accaduto in passato:

“Lo scorso giugno, quando sono apparse le prime indiscrezioni sul giocatore al Psg, il tedesco su As criticato aspramente l’apporto del marsigliese: ‘Il rapporto qualità prezzo è disastroso se si guarda all’intera carriera'”.

Ma Hernandez sembra aver già in mente un solo obiettivo: conquistare la fiducia del suo nuovo club.

“È stato raramente messo in difficoltà, contro l’Al-Nassr, e ha convinto sia nel cuore della difesa che come esterno sinistro. Tuttavia, subentrato contro l’Osaka, il francese ha avuto un ingresso più complicato: ha perso la palla che ha portato al secondo gol del giapponese”.

