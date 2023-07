Lucas Hernandez: «Cercherò di entrare nella storia del Psg, voglio vincere tutto a Parigi» 

A L’Equipe: «Volevo tornare in un paese dove sarei stato più a mio agio e di cui parlassi la lingua. In Germania non è stato facile».

L’Equipe intervista Lucas Hernandez, appena arrivato al Psg dal Bayern Monaco. Parla dei suoi tatuaggi: la gamba destra ne è totalmente piena, mentre quella sinistra no. Spiega perché:

«L’ho lasciata disponibile per il Psg e la vittoria della Champions League».

Hernandez si trova in Giappone con il resto della squadra. Racconta come va la sua avventura a Parigi.

«Francamente, mi sento molto bene. Tutti i miei compagni di squadra mi hanno accolto con simpatia, ne conoscevo già parecchi. Cerco di adattarmi il più rapidamente possibile ai miei partner in modo che possa essere tutto rapido».

Hai giocato all’estero fino ad ora: nonostante la lontananza, hai seguito le notizie del Psg?

«Sì, certo. In Francia non ci rendiamo conto di ciò che il Psg rappresenta all’estero. È seguitissimo. Il club è molto ambizioso, vuole migliorare ogni anno per diventare uno dei più grandi in Europa e anche nel mondo, quindi siamo interessati a quello che fa. Non ha ancora vinto la Champions League, ma il giorno che accadrà sarà seguito ancora di più».

È stato facile per te firmare per il Psg dopo il Bayern Monaco? Hernandez:

«Sì, anche se ho avuto l’opportunità di continuare al Bayern. L’interesse del Psg, la sua ambizione e il progetto che la dirigenza vuole mettere in piedi in futuro mi hanno convinto. L’ho detto ai miei parenti, sono anche molto ambizioso, quindi cercherò di entrare nella storia del club. Non per diventare una leggenda, ma per fare di tutto per vincere tutto con Parigi. Questo è ciò che mi ha motivato».

Quando ci sono stati i primi contatti?

«Con i miei agenti già un po’ di tempo fa. In seguito me ne hanno parlato e mi hanno detto che il club era davvero interessato, quindi ho detto loro che se fosse stata un’offerta seria avrei accettato di unirmi al Psg. Il Bayern è uno dei migliori club del mondo, ho avuto la fortuna di giocare lì per quattro anni e vincere tutto con loro, ma avevo bisogno di un’altra sfida. Come ho già detto, voglio creare la storia al Psg realizzando ciò che non ha mai fatto».

Le difficoltà del Psg in Champions League non ti hanno fatto esitare? Hernandez:

«No. Due anni fa, il Psg ci ha eliminato con il Bayern (3-2, 0-1 nei quarti di finale di Champions League). Non ho esitato: al contrario, mi ha fatto venire voglia di raccogliere di più questa sfida e dimostrare che Parigi può fare meglio».

Come hai vissuto le critiche, soprattutto quelle dei tifosi ultras parigini, legate alla tua firma con il Psg?

«Non mi piace. Dopo di che capisco perfettamente le persone, sono giovane e ho avuto alcuni commenti imbarazzanti sul Marsiglia e sul fatto che non avrei mai giocato per il Psg. Sono consapevole della situazione, arrivo qui per mostrare a tutti i tifosi del Psg che sono scettici che sono qui per dare tutto per il club e questa maglia. Lo vedranno molto presto. Sono molto competitivo e, dalla mia prima partita, darò tutto per questa maglia».

Paghi anche l’essere nato a Marsiglia.

«Sono nato a Marsiglia, è vero, ma non posso farci niente. Non ho mai vissuto a Marsiglia, il mio unico ricordo è quando ho battuto il Marsiglia con l’Atlético Madrid in finale di Europa League. Altrimenti, non ho nulla che mi colleghi con la città, nessuno dei miei familiari vive lì».

All’Atlético, sei stato molto raramente infortunato…

«Sì, è vero. Al Bayern lo ero di più».

A causa del freddo? Hernandez:

«Non lo so se è il freddo o la lingua (ride). Al Bayern mi sono infortunato molto, ne sono consapevole e sto facendo in modo che non accada più. Volevo cambiare vita, tornare nel mio paese, la Francia, dove parlo la mia lingua».

Hai avuto problemi con il tedesco?

«Sì, lo parlo un po’, ma non è stato facile. Volevo tornare in un paese dove sarei stato più a mio agio, mi sentivo come a casa».

Hai parlato con Luis Enrique prima di firmare?

«Prima di firmare no, ma appena sono arrivato sì. Lo conoscevo dalla Spagna, è un grande allenatore con le idee molto chiare. Abbiamo tutto per fare una buona stagione con lui. Cercheremo di soddisfare le sue aspettative per raggiungere gli obiettivi».

Quali sono queste “idee chiare”?

«Ha detto come voleva che giocassimo, come dovevamo evolverci in difesa e in attacco. Vuole che abbiamo più possesso di palla possibile. Lì, ha completamente ragione: più hai la palla, meno corri dietro. Sta a noi realizzare i suoi desideri giocando abbastanza in alto sul campo».

Avere o meno Kylian Mbappé in squadra fa differenza?

«Conosco Kylian molto bene, è un grande amico. Poi, queste sono cose che non mi appartengono, è più una domanda per il club. È ovvio che è meglio averlo con te. Vedremo cosa succede».

ilnapolista © riproduzione riservata