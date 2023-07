Lozano, in Messico danno per fatto il trasferimento al Los Angeles Fc

Secondo Wdeportes il giocatore del Napoli sarebbe vicino alla firma per giocare in Mls con la maglia dei Los Angeles Fc

Lozano viene considerato un giocatore del Los Angeles Fc da un media messicano. Il giornale online WDeportes ha pubblicato una notizia di mercato:

“Una notizia importante per il calcio messicano! Hirving Lozano, attualmente un giocatore del Napoli, campione d’Italia, potrebbe presto cambiare aria e concludere la sua avventura europea per tornare nel continente americano e firmare con il Los Angeles Fc, in Mls”.

Per poi aggiungere:

“WDeportes è venuta a conoscenza di questa notizia perché il vincitore dello scudetto è in ottimi rapporti con il club della città di Los Angeles e starebbero portando avanti le trattative. Ormai da diverse settimane hanno messo sul tavolo un’offerta formale. La proposta si traduce in un notevole aumento di stipendio”.

Fino a poco tempo fa i contatti con le squadre americane sembravano essersi congelati, ma per il media messicano è ancora tutto possibile.

