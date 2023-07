Lozano al bivio: i contatti con la Mls si sono raffreddati (CorSport)

Non c’è avanzamento nella trattativa del messicano per il rinnovo con il Napoli. Se non parte c’è il rischio che possa finire in tribuna

Il rinnovo di Osimhen con il Napoli non si sblocca, quello di Zielinski registra un’evoluzione più positiva degli ultimi mesi, quello di Lozano è in stallo e il messicano rischia di finire fuori rosa. Il Corriere dello Sport scrive che l’offerta del Los Angeles per Lozano si è un po’ raffreddata. Se non rinnoverà o non partirà, il rischio di finire fuori rosa diventerà concreto.

“In questo gioco – si fa per dire – di rinnovi e prolungamenti rientrano anche Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza nel 2024 ed entrambi destinatari di un messaggio di DeLa che in maniera neanche velata ha palesato il rischio di vederli fuori rosa. Il capitolo di Zielo, però, ha preso una piega positiva dopo l’incontro con il suo agente Bolek: le parti si riaggiorneranno, si vedranno ancora, ma la base per proseguire insieme è stata costruita. Ben inteso: a cifre diverse dai 4,8 milioni dell’ultima stagione di Piotr. L’ingaggio del Chucky, invece, è di 4,5 milioni: è stato richiesto in Mls, da Los Angeles, ma poi la questione è finita in freezer”.

Di Lozano scrive oggi anche la Gazzetta dello Sport. La Mls sarebbe una destinazione gradita per il messicano, ma se non partirà per altri lidi rischia di finire tutta la stagione in tribuna, fuori rosa. Intanto Lozano si allena, sembra aver recuperato dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalle ultime partite del Napoli della scorsa stagione, quella che ha portato allo scudetto.

“Nessun segnale invece per Lozano. Il messicano ha cambiato agenti e questi stanno cercando nuove soluzioni. Di buono c’è che Chucky ha già recuperato l’infortunio al ginocchio e si sta allenando a buoni ritmi. Per lui si parla di un interessamento dei Los Angeles Galaxy. Una destinazione che sarebbe gradita all’attaccante. Senza partenza c’è il serio rischio che Lozano possa finire in tribuna”.

