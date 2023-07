L’Inter con Samardzic ha il centrocampo più forte del campionato, il Napoli ha meno alternative (Gazzetta)

A parte il portiere e il vice Lautaro, Inzaghi ha quasi tutto. Al Milan servirà rodaggio, la Juve non ha risolto i problemi, la coperta di Sarri è sempre corta

L’Inter ha il centrocampo più forte del campionato, il Napoli ha meno alternative. Lo scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, commentando quello che sembra il prossimo acquisto dell’Inter, Samardzic, e la condizione della rosa di Inzaghi rispetto alle altre. I nerazzurri sono i veri favoriti per il prossimo campionato se riescono a completare gli obiettivi che rimangono sul mercato, ovvero il portiere titolare e il compagno di Lautaro.

Con Samardzic, l’Inter ha completato un reparto che potrebbe essere il più forte in Serie A. Il quotidiano sportivo scrive che è meglio di quello del Napoli, del Milan, della Juve e delle due romane. Il Napoli ha meno alternative in mezzo al campo di quante ne abbia a disposizione Simone Inzaghi.

“Il probabile arrivo di Lazar Samardzic, che sembra imminente, completerebbe una mediana senza carenze di opzioni; il reparto, sulla carta, più forte del campionato; il vero centro di potere della squadra di Inzaghi che vuole la seconda stella”.

“Per qualità, ricchezza di funzioni e di alternative non c’è in Italia un centrocampo come quello dell’Inter. Il Napoli ha meno alternative; al Milan, che ha rivoluzionato la mediana, servirà rodaggio; la Juve non ha risolto i problemi di costruzione; la coperta di Sarri è sempre corta; la Roma in mezzo ha più muscoli che idee. […] L’Inter, a parte il portiere e il vice-Lautaro, ruoli non banali, Inzaghi ha quasi tutto“.

Su prossimo acquisto dell’Inter avevano messo gli occhi anche Milan e Lazio, non c’è grande club che non lo abbia preso in considerazione sul mercato. Del resto Samardzic è stato accostato anche al Napoli, nel caso fosse partito Zielinski. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Non c’è grande club che non l’abbia considerato. Maldini volle conoscerlo quando aveva solo 18 anni. Se l’Udinese non l’avesse nascosto a lungo in panchina, per ragioni spesso insondabili, oggi probabilmente Samardzic sarebbe altrove. Pare che Sarri lo abbia bocciato perché poco propenso alla disciplina di un modulo. Il ragazzo non ama difendere e preferisce la palla sui piedi“.

