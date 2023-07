L’Inter ha offerto 15 milioni più Fabbian per Samardzic, c’è l’accordo con il giocatore

Samardzic sembra vicinissimo a passare dall’Udinese all’Inter. Fabrizio Romano annuncia un’offerta del club nerazzurro per il centrocampista dell’Udinese di 15 milioni più Fabbian. C’è già l’accordo tra il club di Inzaghi e Samardzic.

“L’Inter ha offerto 15 milioni per Lazar Samardzic. L’accordo include Giovanni Fabbian all’Udinese, ma anche se la cessione è permanente c’è una percentuale di rivendita sul giocatore nerazzurro. Samardzić ha già accettato l’accordo personale con l’Inter. I colloqui proseguiranno la prossima settimana per chiudere”.

Inter have submitted €15m bid for Lazar Samardzić. Deal also includes Giovanni Fabbian to Udinese, permanent move with buy back clause. 🚨⚫️🔵 #Inter

Samardzić agreed personal terms with Inter.

Talks will continue next week to get it done, as @MatteMoretto @GuarroPas called. pic.twitter.com/8QQfRllOPP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023