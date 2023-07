Lazio, tensione al massimo: Sarri blocca Sow, poi il via libera dopo il chiarimento con Lotito (CorSport) 

Sul CorSport. Erano già pronti contratto e visite. In serata Lotito ha promesso al tecnico che arriverà il vero sostituto di Milinkovic. Sow, però, ha saputo del veto…

La Lazio continua a fornire titoli e sorprese ai giornali sportivi. Oggi si discute di Sow. Ieri pomeriggio lo stop alle trattative, per il veto posto dall’allenatore, Maurizio Sarri. In serata, poi, la riapertura, dopo una telefonata tra il tecnico e il presidente della Lazio Lotito. Il Corriere dello Sport, che racconta l’accaduto, scrive:

“L’operazione può chiudersi di nuovo a patto che il giocatore dica sì, le voci che volevano Sarri contrario al suo arrivo sono arrivate fino a lui. Sempre ieri sera era in programma un contatto tra Mau e Sow per chiarire la vicenda”.

La ricostruzione del quotidiano sportivo:

“Sarri aveva bloccato l’arrivo non ritenendo lo svizzero una prima scelta per la sostituzione di Milinkovic. Lotito gli ha indorato la pillola chiarendo che è un giocatore in più da aggiungere al centrocampo, facendo intendere che potrebbe arrivare un vero sostituto di Sergej. Sarri, sentendo questa versione, avrebbe dato il via libera all’acquisto. La verità si conoscerà oggi.

Sarri vorrebbe altri nomi, continua a chiedere Zielinski, Ricci, Berardi e Pellegrini.

“Sono le idee del suo mercato. Lotito, invece, continua a trattare profili meno costosi o con ingaggi inferiori, sono i nomi del suo mercato. Tra tecnico e presidente siamo al vertice della tensione e dell’incomprensione, per quanto si provi a far passare una realtà diversa. Mau era convinto che sarebbe stato al centro delle scelte, spesso viene informato a cose fatte o quasi fatte”.

Il caso di Sow lo dimostra.

“Lo stop a Sow era stato clamoroso perché l’acquisto era ad un passo, le società erano pronte a scambiarsi i documenti per chiudere l’operazione a circa 12 milioni, si stavano programmando le visite mediche. Il no di Sarri aveva bloccato tutto favorendo l’inserimento del Siviglia, pronto a soffiare il centrocampista a Lotito. Sow, venuto a conoscenza dei dubbi del tecnico, aveva detto ai suoi manager di preferire la destinazione spagnola”.

ilnapolista © riproduzione riservata