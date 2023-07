La Juventus: «Non faremo appello contro sentenza Uefa, ma questo non significa ammissione di responsabilità»

La nota del club dopo l’esclusione dalle coppe: «Continuiamo a ritenere inconsistenti le violazioni contestate e corretto il nostro operato»

La Juventus risponde alla sentenza con cui la Uefa l’ha estromessa per un anno dalle coppe europee (con una multa di 10 milioni) con un comunicato ufficiale in cui annuncia che non farà ricorso ma che ciò non costituisce ammissione di colpevolezza.

Di seguito il comunicato della Juventus:

“Juventus Football Club SpA comunica che la Prima Camera della Uefa Club Financial Control Body (Uefa Cfcb) ha assunto in data odierna la decisione con la quale ha definitivamente chiuso il procedimento avviato in data 1° dicembre 2022 volto alla verifica del rispetto del framework regolamentare Uefa. Juventus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato, ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e la Uefa Cfcb prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico. La decisione della Prima Camera della Uefa Cfcb comporta la risoluzione del Settlement Agreement tra Uefa e Juventus del 31 agosto 2022 e l’esclusione di Juventus dalla Uefa Conference League della stagione sportiva 2023-24. Per effetto della decisione, Juventus sarà tenuta al pagamento di un contributo economico di euro 10 milioni in parte trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni Uefa nelle prossime stagioni sportive e potrebbe essere tenuta al pagamento di un ulteriore contributo economico condizionale pari a euro 10 milioni nel caso in cui i bilanci di Juventus al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 presentassero significative violazioni della Uefa Club Licensing and Financial Sustainability Regulations: tale importo condizionale sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni Uefa nelle prossime stagioni sportive”.

ilnapolista © riproduzione riservata