La Uefa esclude la Juventus dalle coppe europee per un anno e la condanna ad una multa di 10 milioni

Arriva la decisione ufficiale sui bianconeri dopo le indagini su plusvalenze e stipendi: niente Conference League, al suo posto la Fiorentina

La Uefa ha finalmente deciso: la Juventus resterà fuori dalle coppe europee per un anno. In Conference League andrà la Fiorentina. La sentenza della camera di controllo del Fair Play Finanziario arriva dopo sette mesi dall’apertura del fascicolo. La Juventus è stata squalificata dalle coppe europee per un anno e dovrà pagare anche una multa di 10 milioni, in parte subito e in parte con la condizionale.

Alla Conference League, in cui la Juventus era riuscita a rientrare nonostante i 10 punti di penalizzazione in campionato per il caso plusvalenze, parteciperà quindi la Fiorentina, che in campionato era arrivata ottava, a solo un punto dalla squadra bianconera.

La Gazzetta dello Sport commenta:

“La notizia ovviamente non può far piacere ai tifosi della Juve, ma in realtà in molti la vedono come il minore dei mali. I lavori dei giudici, che hanno dovuto analizzare migliaia di pagine di documentazione, si sono prolungati fino all’ultimo termine possibile per far valere la sanzione nella stagione che sta per cominciare (completando la lista delle squadre iscritte al sorteggio dei playoff di Conference in programma il 7 agosto) e non in quella successiva. In quel caso la Juventus avrebbe rischiato di perdere un posto in una competizione più importante della Conference, quindi Champions o Europa League”.

La Repubblica scrive:

“La Juventus non giocherà la Conference League nella prossima stagione e dovrà pagare una multa di almeno 10 milioni, che diventeranno 20 in base al verificarsi o meno di determinate condizioni. E’ questa la decisione della Prima Camera del Cfcb della Uefa, presieduta da Sunil Gulati, in violazione del quadro normativo e del settlement agreement firmato nell’agosto 2022”.

