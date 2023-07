La giornata di calciomercato (live): Ounas nel mirino dell’Al-Shabab

La giornata di calciomercato di oggi lunedì 17 luglio:

Ore 13:49 – Fiorentina, in chiusura la trattativa per Arthur con la Juventus

Lo scrive Fabrizio Romano. Prestito fino a giugno 2024 con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. La Juventus pagherà una parte dello stipendio del centrocampista brasiliano,

Fiorentina are closing in on Arthur Melo deal for loan until June 2024 — option to buy clause included around €20m 🟣🇧🇷

Juventus will pay part of the salary, as exclusively revealed ⤵️ https://t.co/wDA37H8sWQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023