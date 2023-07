Il Real Madrid è disposto ad aspettare un anno per ingaggiare Mbappé (L’Equipe)

Il club catalano sa di essere in una posizione forte ed è deciso ad aspettare per ingaggiare il francese a zero tra un anno

Il Real Madrid non ha cambiato idea, scrive L’Equipe: è disposto ad aspettare un anno per ingaggiare Mbappé.

“la sorpresa è stata totale negli uffici di Valdebebas così come nella delegazione presente a Los Angeles, ma il desiderio del Real di vedere l’attaccante francese entrare nelle proprie fila non dovrebbe portare a una reazione a breve termine del club. I leader di Madrid sanno di essere in una posizione forte in materia. Mantengono l’obiettivo di firmare il francese senza pagare alcuna tassa di trasferimento, vale a dire tra un anno”.

In realtà, il Real Madrid avrebbe la possibilità economica di ingaggiare Mbappé anche in questa stagione. As, la scorsa settimana, scriveva che il club dispone di una liquidità di 128,2 milioni di euro, a cui si possono aggiungere fino a 265 milioni di “spese impreviste”, per un totale di quasi 400 milioni di euro. Inoltre, il Real non ha un sostituto di Benzema in rosa.

“Altro dato ampiamente commentato dall’altra parte dei Pirenei è l’assenza di un sostituto di Karim Benzema nella rosa del Real. Con la partenza del francese per l’Arabia Saudita (all’Al-Ittihad), unita a quella di Mariano Diaz (in scadenza di contratto), Carlo Ancelotti ha solo un numero 9”. Ovvero Joselu, che però tutti si aspettavano che sarebbe arrivato dall’Espanyol per fare il sostituto, non il titolare.

