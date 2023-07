De Laurentiis aveva offerto l’incarico di ds a Marchetti del Cittadella (che ha rifiutato)

L’indiscrezione è di Di Marzio. Il dg del Cittadella conferma: «Sono stato negli uffici della Filmauro nelle scorse settimane per una mezza giornata».

Prima di designare Mauro Meluso come direttore sportivo del Napoli, il presidente De Laurentiis aveva offerto l’incarico a Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella. Lo ha raccontato il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della cena di gala tenutasi ieri per i 50 anni del club. Parlando di Marchetti, Di Marzio ha detto:

«Adesso ve lo posso dire, Stefano nei giorni scorsi ha ricevuto l’offerta del Napoli per diventare il nuovo ds dei campioni d’Italia e ha preferito rimanere in granata».

Lo stesso Marchetti ha confermato l’indiscrezione:

«E’ tutto vero, c’è stato un incontro nelle scorse settimane a Roma, negli uffici della Filmauro, ci sono stato una mezza giornata».

E perché non se n’è fatto nulla? Marchetti continua:

«È stata la prima volta faccia a faccia con il presidente, il quale mi ha confidato che il mio nome girava da una decina d’anni nel suo entourage. Mi sono sentito lusingato, ma gli ho fatto presente che per me Cittadella è Cittadella, qui ho legami molto forti, devo tutto alla famiglia Gabrielli, hanno avuto la forza di farmi sentire me stesso».

ilnapolista © riproduzione riservata