Champions League, il sindaco di Milano: «La finale a San Siro nel 2026 o nel 2027»

Le città di Milano e di Budapest candidate per i due anni, 2026 e 2027. La Figc ha tempo fino al 21 febbraio 2024 per presentare la proposta finale

La Uefa ha confermato l’indiscrezione lanciata dal sindaco di Milano, Beppe Sala. San Siro sarà tra gli stadi candidati per ospitare la finale di Champions League del 2026 o del 2027.

A margine della presentazione degli Europei di salto ed equitazione a Milano, il sindaco della città meneghina ha dichiarato:

«Sono reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori, ma entusiasmante perché ho rivisto un’altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League. Quando il presidente Gravina mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League, ovviamente ho fatto i salti di gioia. Siccome ci sono due candidati, noi e Budapest, per i due anni (2026 e 2027, ndr), uno dovrebbe essere nostro. Ovviamente ho detto a Gravina che nel 2027 non sarò più sindaco, quindi vediamo di portarla a casa per l’anno prima».

La Uefa su Twitter ha poi confermato quando detto dal sindaco Sala:

Come chiarisce il comunicato della Uefa, la Figc ha tempo fino al 21 febbraio 2024 per presentare la proposta finale:

“La Uefa ha confermato di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da nove federazioni affiliate per ospitare le finali delle competizioni Uefa per club nel 2026 e nel 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte finali dovranno essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 21 febbraio 2024“.

