Napoli-Osimhen in alto mare sia per la cessione sia per l’eventuale rinnovo

Il Napoli vuole 150 milioni e gliene hanno offerti 100. Osimhen vuole un ingaggio proporzionato ai 150 milioni ma l’offerta di Adl non è in linea con le attese

Napoli-Osimhen in alto mare, almeno per il momento. L’esito dell’incontro tra il procuratore Calenda e Aurelio De Laurentiis, così com’è stato descritto da Gianluca Di Marzio, dipinge uno scenario al momento nebuloso come era prevedibile che fosse. Con una novità: al momento non ci sono offerte monstre per l’attaccante nigeriano. Il Napoli chiede 150 milioni per la sua cessione e alla porta del Napoli sono arrivate offerte non superiori ai 100 milioni.

Quindi, seguendo il filo di Di Marzio, resta l’ipotesi prolungamento. Anche perché Osimhen ha ancora due anni di contratto. Se dovesse rimanere a Napoli senza rinnovo, l’anno prossimo sarebbe a scadenza e si profilerebbe una cessione alla Koulibaly, ossia ridotta. Ma le parti sono lontane. L’offerta di ingaggio del Napoli per il rinnovo è stata giudicata lontana dalle richieste di Osimhen e del suo procuratore. Del resto se valuti un calciatore 150 milioni di euro, il suo ingaggio dev’essere proporzionato a questa somma. Di Marzio ha scritto così.

Per quanto riguarda, invece, la questione rinnovo, la cifra dell’ingaggio proposta oggi non è ancora in linea con le richieste e attese e con quello che prenderebbe Victor Osimhen da altre parti qualora venisse ceduto dal Napoli.

Al momento, quindi, entrambe le soluzioni sono lontane: sia quella della cessione, sia quello del prolungamento o rinnovo, che dir si voglia.

ilnapolista © riproduzione riservata