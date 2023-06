Milik potrebbe diventare il vice-Immobile alla Lazio (CorSport)

L’ingaggio è di 3,5 milioni, cifra alta per la Lazio. Premier League e Bundesliga, intanto, sondano il terreno.

Ieri il Corriere dello Sport aveva scritto dell’interesse di Sarri nei confronti di Milik:

“Sarri lo ha indicato come prima soluzione per creare un’alternativa solida a Immobile nel ruolo di centravanti“.

Nell’edizione odierna, si parla dell’attaccante polacco come l’opzione più economica tra quelle indicate dall’allenatore toscano. Milik sarebbe disponibile a trasferirsi alla corte biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport:

“Dieci giorni per conoscere il futuro di Milik. L’opzione di riscatto scadrà il 10 giugno, se la Juve la lascerà cadere sarà più facile per la Lazio tentare l’assalto. Sarri lo conosce bene ed è il profilo più economico tra quelli in lista. Il riscatto dei bianconeri è fissato a 7 milioni più bonus. All’Olympique Marsiglia, club che detiene il cartellino, non resterà. Sarri lo vede bene come vice Ciro, ci sarebbe già stato un contatto tra tecnico e giocatore per valutare la sua disponibilità. Si conoscono, hanno lavorato insieme a Napoli, si riabbraccerebbero. Milik ha aperto alla possibilità di giocare in biancoceleste, di nuovo agli ordini del Comandante. Ma il suo futuro sarà deciso dal mercato. Intanto attenderà le mosse della Juve, poi le off erte che arriveranno”.

Per i problemi riguardanti l’ingaggio del polacco:

“Guadagna 3,5 milioni, è una cifra alta per la Lazio. In Premier possono garantirgliela, magari migliorandola. Il suo staff ha ricevuto sondaggi anche dalla Bundesliga. Il centravanti polacco è tentato dall’idea di restare in Italia. Il costo, 7-8 milioni, è abbordabile. Rintracciare un attaccante di valore, di 29 anni, con una valutazione sotto i 10 milioni è difficilissimo. Milik con la Juve ha giocato 16 volte da titolare, 10 subentrando, ha segnato 7 gol. A febbraio è stato frenato da un infortunio muscolare.”

La Juventus, infatti, avrebbe deciso di non riscattarlo:

“Milik ha appena compiuto 29 anni e le condizioni per tentare un assalto sono irripetibili. La Juve non lo riscatterà o almeno così raccontano a Torino. Le ultime scelte di Allegri, Kean titolare anche a Siviglia e prima alternativa di Vlahovic, combaciano. Il club bianconero lo aveva preso in prestito con riscatto fissato a 7 milioni di euro più 2 di bonus. L’opzione scadrà il 10 giugno, non verrà esercitata. C’è un esercito di prestiti costosissimi annunciati di ritorno a Torino. Il polacco rientrerà a Marsiglia per non restarci”.

ilnapolista © riproduzione riservata