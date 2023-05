Milik è la prima scelta di Sarri come vice Immobile (CorSport)

La Juve non riscatterà il polacco. L’unico problema potrebbe essere l’ingaggio: guadagna 3,5 milioni a stagione, ma gli piacerebbe ritrovare Sarri

Maurizio Sarri vuole Milik alla Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Sarri lo ha indicato come prima soluzione per creare un’alternativa solida a Immobile nel ruolo di centravanti“.

Del resto, Sarri aveva scelto e voluto Milik già a Napoli per raccogliere l’eredità di Higuain, passato alla Juventus. Ma l’infortunio lo fece dirottare su Mertens, che rese falso nove. Sarri, però, ha sempre apprezzato Milik.

Milik non sarà riscattato dalla Juventus, scrive il Corriere dello Sport.

“Milik ha appena compiuto 29 anni e le condizioni per tentare un assalto sono irripetibili. La Juve non lo riscatterà o almeno così raccontano a Torino. Le ultime scelte di Allegri, Kean titolare anche a Siviglia e prima alternativa di Vlahovic, combaciano. Il club bianconero lo aveva preso in prestito con riscatto fissato a 7 milioni di euro più 2 di bonus. L’opzione scadrà il 10 giugno, non verrà esercitata. C’è un esercito di prestiti costosissimi annunciati di ritorno a Torino. Il polacco rientrerà a Marsiglia per non restarci”.

Dalla sua, Milik ha anche il fatto di essere seguito dallo stesso agente di Immobile.

“Oggi è il favorito di Sarri per tanti motivi e c’è altro da raccontare: Milik è assistito anche da Marco Sommella, socio del suo agente e da una vita procuratore di Immobile. La convivenza con Ciro sarebbe possibile, così come diventerebbe gestibile la concorrenza e la possibilità di trovare lo spazio giusto tra campionato e Champions dentro un calcio in cui ormai le cinque sostituzioni decidono le partite. Ne è convinto il tecnico della Lazio, che lo conosce e lo ha allenato a Napoli: Arkadiusz è un professionista super e serio dal punto di vista caratteriale. Mai un comportamento sbagliato. Per un club in crescita e con il desiderio di allargare la rosa con giocatori di alto livello, sarebbe la pedina giusta”.

Nemmeno l’ingaggio sarebbe un problema. Milik è disposto a ridurselo pur di ritrovare Sarri.

“L’unico aspetto su cui ragionare riguarderebbe l’ingaggio: guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, bisognerebbe capire se c’è la possibilità di negoziare, ma il polacco guarda con interesse all’ipotesi di tornare a lavorare con Sarri, restando in Italia”.

