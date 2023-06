La giornata di calciomercato (live): l’Al-Hilal insiste per Verratti

Weah sbarcherà oggi a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus. Onana può firmare con lo United venerdì.

La giornata di calciomercato di oggi mercoledì 28 giugno:

ore 11:10 – Sportiello è un nuovo giocatore del Milan

Il portiere ex Atalanta firma fino al 2027. Dagli account ufficiali della società:

ore 10:51 – Onana potrebbe firmare per lo United già venerdì (Gazzetta)

Il Manchester United ha deciso di non rinnovare l’accordo con De Gea. L’Inter chiede 50 milioni + bonus e il portiere percepirà anche un aumento di ingaggio. La sua cessione potrebbe sbloccare l’acquisto di Lukaku dal Chelsea.

ore 9:35 – L’Al-Hilal spinge per Verratti

Lo scrive Pedullà. L’arrivo di Luis Enrique sulla panchina del Psg potrebbe rilanciare il centrocampista italiano, il quale è molto stimato dal tecnico spagnolo. L’Equipe scrive che a Verratti sarebbe stato offerto un contratto da 50 milioni a stagione in Arabia.

ore 9:45 – Weah sbarcherà oggi a Torino, visite mediche in giornata con la Juventus

Firmerà un contratto a lungo termine giovedì. La Juventus lo acquista dal Lille per 12 milioni. Da Fabrizio Romano

Timothy Weah will be in Turin today in order to undergo medical tests in the next 24 hours as new Juventus player on permanent deal from Lille. ⚪️⚫️🇺🇸 #Juve Weah will sign long term deal on Thursday, it’s all done for €12m fee. pic.twitter.com/CC1LKyr9Kf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

ore 9:17 – L’Al Nassr sogna Cavani e la coppia d’attacco con Ronaldo

Lo riporta Tmw. Contatti avviati con il calciatore ex Napoli e con il Valencia, dove ha un contratto fino al 2024.

ore 8:24 – Il Tottenham ha trovato un accordo con il Leicester per Maddison

Da Fabrizio Romano. Al Leicester andranno 40 milioni di sterline, ora si attende il giorno delle visite mediche del calciatore.

ore 8:26 – Luka Romero, l’agente incontrerà oggi il Milan

Pronto un contratto a lungo termine per l’argentino, che arriverebbe dalla Lazio a parametro zero. Lo scrive Fabrizio Romano.

Luka Romero’s agent will meet with AC Milan today in order to seal verbal agreement and join the club as free agent, as expected. ✅⚫️🔴🇦🇷 #ACMilan Long term deal ready for the Argentinian talent who’ll join on free move. pic.twitter.com/xzc0ipRhNm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

ore 1:43 – L’Arsenal offre 105 milioni per Declan Rice

Da Fabrizio Romano. L’Arsenal è fiducioso di poter chiudere la trattativa con il West Ham per il mediano inglese. Ora si attende la controfferta del City.

There are still things to discuss/clarify between Arsenal and West Ham over payment terms/deal structure after bid submitted for Declan Rice… …but Arsenal are very confident now despite West Ham waiting for City.#AFC feel small changes to £105m bid can make it happen. ⚪️🔴 pic.twitter.com/qhw5kjFfrF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

