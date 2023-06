Foggia, hanno sparato all’auto del capitano Di Pasquale (Gazzetta)

Diversi colpi di pistola hanno danneggiato l’auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale. Come scrive la Gazzetta, le autorità della Digos e la polizia di Stato sono ora impegnati a ricostruire l’accaduto.

Dopo la sconfitta del Lecco, già travolti dalla delusione della partita e della mancata qualificazione, è arrivata anche la paura. Non si esclude il coinvolgimento di alcuni tifosi perché qualche anno fa, nel 2020, anche il precedessore di Di Pasquale veniva aggredito. In quell’anno era Federico Gentile a vestire la fascia di capitano e anche in quel caso si cercava di escludere la realtà calcistica dall’aggressione.

Tuttavia, fu proprio quell’aggressione a convincere Gentile dell’ambiente che si respira fuori dal campo del Foggia. A riportare le parole del calciatore è La Repubblica

«Sono sconvolto. È un episodio molto grave che non ha nulla a che fare con il calcio. Sto pensando di andar via. Io sono venuto qui per giocare a calcio, ma mi rendo conto che queste cose non hanno nulla a che vedere con il calcio giocato».